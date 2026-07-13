Экономист Клочко: Акции ИИ-компаний обвалились, несмотря на рекордную прибыль

Долгий рост акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, столкнулся с серьезным вызовом. Даже рекордные отчеты крупнейших производителей микросхем перестали быть гарантией роста котировок. Падение бумаг Samsung Electronics стало одним из первых симптомов турбулентности, которая уже затронула технологические рынки по всему миру. О том, почему ИИ-акции пошли вниз, чего ждать инвесторам и как это отразится на Европе, RTVI поговорил с экспертами.