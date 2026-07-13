В подмосковной Балашихе построят пятизвездочную гостиницу

Количество номеров вырастет с 47 до 179, а максимальная вместимость комплекса достигнет 264 гостей. Помимо этого, в проекте предусмотрены ресторан на 266 мест и многофункциональный зал на 300 человек — он подойдет как для банкетов, так и для проведения конференций. Для автомобилистов обустроят подземную парковку на 50 машино‑мест.