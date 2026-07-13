В подмосковной Балашихе построят пятизвездочную гостиницу

Пятизвездочный гостиничный корпус появится в составе загородного клуба ArtiLand в Балашихе Московской области, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Общая площадь нового здания составит почти 15,8 тыс. кв. м, сообщили в региональном управлении стройнадзора.
Количество номеров вырастет с 47 до 179, а максимальная вместимость комплекса достигнет 264 гостей. Помимо этого, в проекте предусмотрены ресторан на 266 мест и многофункциональный зал на 300 человек — он подойдет как для банкетов, так и для проведения конференций. Для автомобилистов обустроят подземную парковку на 50 машино‑мест.
В гостинице оборудуют специальные номера для маломобильных посетителей, а на первом этаже создадут просторную зону приема и регистрации гостей. Завершить работы планируют в октябре 2028 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.