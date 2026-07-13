Из реанимации переведены двое раненых при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня

Самые серьезные повреждения получило производственное предприятие в Железнодорожном районе. Там произошел пожар, известно о существенных разрушениях верхних этажей. Также повреждения получили десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около 100 машин. В районе объявляли режим ЧС для оперативного устранения последствий атаки. В регионе с 23 по 25 июня был траур.