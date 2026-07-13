В Костроме состоялся туристический слет медицинских работников

Туристический слет медицинских работников прошел в Костроме 4 июля в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В этот раз мероприятие посвятили Году единства народов России, сообщили в областном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
На слете состоялись различные конкурсы и соревнования. В числе самых зрелищных событий — смотр художественной самодеятельности. Всего на слете собрались 10 команд. На мероприятии они представляли костромские медицинские учреждения, региональный департамент здравоохранения и молодежный совет.
В результате подсчета голосов и баллов были определены лидеры. В общем зачете победу одержала команда молодежного совета. Серебра удостоился коллектив Костромского областного онкологического диспансера. А третье место заняла команда Костромской областной клинической больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.