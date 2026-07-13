В мэрии рассказали, как челябинских перевозчиков наказывают за духоту в салонах

Сотрудники «Службы организации движения» ежедневно контролируют температуру на линии с помощью сертифицированных бесконтактных приборов. За последние две недели такие замеры провели более чем в 2000 единиц подвижного состава. Нарушителям температурного режима грозят жёсткие санкции.
— В период с 4 июня по 13 июля контролёры Организатора перевозок провели 47 выездных проверок соблюдения температурного режима. Неработающие кондиционеры и превышения допустимой температуры были зафиксированы в автобусах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17а, 17с, 18, 22, 31, 34, 45, 56а, 58, 64, 71, 123, 136к, 158к, 483; трамвай 16. Составлены акты, перевозчикам будут выставлены штрафы, — рассказали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» о ходе рейдов и проблемных маршрутах.
Если поломку системы охлаждения невозможно устранить оперативно силами дежурных техников на конечных остановках, неисправный транспорт снимают с рейса и заменяют резервным. Кроме того, на разворотных площадках у водителей проверяют закрытие форточек и люков, чтобы минимизировать попадание горячего воздуха в салоны.
— С конца июня механики проверили 204 автобуса, в 4 из них нашли неисправности. Напомним, госконтрактами с перевозчиками предусмотрено, что температура в салоне не должна превышать +25°C. Это касается как автобусов, так и электротранспорта — трамваев и троллейбусов, — дополнили информацию о проверках в пресс-службе администрации Челябинска.
Пассажирам напоминают, что при среднесуточной температуре выше +20 градусов климатические системы должны работать в обязательном порядке. Если в салоне зафиксировано нарушение, горожане могут направить жалобу в ОГКУ «Организатор перевозок» или МУП «Служба организации движения». При обращении необходимо указать дату и время поездки, номер маршрута и бортовой номер машины.
Ранее челябинские транспортники подготовили отличные новости для жителей загородных микрорайонов и северо-запада. Популярный автобусный маршрут № 95 с конца лета станет заметно длиннее и удобнее, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Подведомственное учреждение успешно завершило торги по поиску перевозчика.