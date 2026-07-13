В мэрии рассказали, как челябинских перевозчиков наказывают за духоту в салонах

— С конца июня механики проверили 204 автобуса, в 4 из них нашли неисправности. Напомним, госконтрактами с перевозчиками предусмотрено, что температура в салоне не должна превышать +25°C. Это касается как автобусов, так и электротранспорта — трамваев и троллейбусов, — дополнили информацию о проверках в пресс-службе администрации Челябинска.