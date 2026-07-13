Врач назвал безопасную норму ягод в день для взрослого человека

Для здорового взрослого человека безопасной нормой потребления ягод считается около 150−300 граммов в сутки. В эту порцию может входить клубника, малина, черника, смородина, вишня или их смесь, сообщил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
«При умеренном употреблении ягоды не представляют опасности, но большие объемы могут создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Особенно осторожными стоит быть с очень сладкими ягодами: виноградом, черешней, сладкими сортами клубники. Большая миска ягод за один прием может содержать значительное количество сахаров и вызвать резкий подъем глюкозы в крови», — отметил доктор.
Пациентам с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью или нарушениями обмена веществ объем ягод рекомендуется согласовывать с врачом с учетом общего рациона и уровня сахара.
«Одна из самых частых проблем — вздутие живота, газообразование, урчание, боли и послабление стула. Причина заключается в большом количестве клетчатки, воды и природных сахаров, которые при избытке могут перегружать пищеварительную систему. Кроме того, фрукты и ягоды содержат натуральные сахара, но это не означает, что их можно есть без ограничений. Большая порция сладких продуктов может вызвать быстрый подъем глюкозы, особенно у людей с нарушением углеводного обмена. У некоторых людей большое количество определенных ягод может провоцировать зуд, высыпания, отеки или неприятные ощущения в полости рта. Особенно осторожными следует быть тем, у кого уже есть склонность к пищевой аллергии», — заключил доктор.