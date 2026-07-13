Врач назвал безопасную норму ягод в день для взрослого человека

«Одна из самых частых проблем — вздутие живота, газообразование, урчание, боли и послабление стула. Причина заключается в большом количестве клетчатки, воды и природных сахаров, которые при избытке могут перегружать пищеварительную систему. Кроме того, фрукты и ягоды содержат натуральные сахара, но это не означает, что их можно есть без ограничений. Большая порция сладких продуктов может вызвать быстрый подъем глюкозы, особенно у людей с нарушением углеводного обмена. У некоторых людей большое количество определенных ягод может провоцировать зуд, высыпания, отеки или неприятные ощущения в полости рта. Особенно осторожными следует быть тем, у кого уже есть склонность к пищевой аллергии», — заключил доктор.