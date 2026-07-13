Лимиты использования гаджетов детьми установило Минпросвещения

Специалисты подчеркивают: важно чередовать время, проведенное у экрана с физической активностью. Когда же ребенок использует цифровые устройства, нужно контролировать его осанку, следить за тем, чтобы гаджеты не работали слишком громко и не подносились близко к глазам.