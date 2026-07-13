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Лимиты использования гаджетов детьми установило Минпросвещения

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Документ.

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Документ предлагает российским родителям ограничить время пребывания детей у экранов в зависимости от их возраста. Малышей до трех лет рекомендуют и вовсе не подпускать к смартфонам и планшетам.

Согласно рекомендациям, дети до 2−3 лет должны развлекаться только подвижными играми, творчеством и живым общением.

Для остальных возрастных групп установлены следующие лимиты:

от 2−3 лет — не более 20 минут в день;

3−7 лет — до 1 часа;

7−11 лет — до 1,5 часа;

11−16 лет — до 2 часов.

Специалисты подчеркивают: важно чередовать время, проведенное у экрана с физической активностью. Когда же ребенок использует цифровые устройства, нужно контролировать его осанку, следить за тем, чтобы гаджеты не работали слишком громко и не подносились близко к глазам.

Рекомендации носят добровольный характер, но призваны помочь родителям выстроить здоровый цифровой режим для детей.