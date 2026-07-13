Коммунальная техника откачивает воду с воронежских улиц после ливня

— Городской дорожной службой направляется водооткачивающая техника на участки с низинами и сложным рельефом, где в первую очередь образуются подтопления. Она уже работает на улице Центральной, в переулках Димитрова, Волочаевском, Новом. В скором времени к ним прибавятся улицы Малышевская и Сельская. Районные комбинаты благоустройства ведут очистку решеток ливнеприемников от песка, веток и листвы, мусора, которые приносит потоком.