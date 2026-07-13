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Коммунальная техника откачивает воду с воронежских улиц после ливня

В первую очередь машины вышли на участки с низинами и сложным рельефом, где скапливается вода.

Источник: Комсомольская правда

13 июля, как и предупреждали синоптики, на Воронеж снова обрушился ливень. Причем словно тропический — обильные потоки воды залили многие улицы.

Как сообщили в мэрии, уже ведется устранение последствий непогоды.

— Городской дорожной службой направляется водооткачивающая техника на участки с низинами и сложным рельефом, где в первую очередь образуются подтопления. Она уже работает на улице Центральной, в переулках Димитрова, Волочаевском, Новом. В скором времени к ним прибавятся улицы Малышевская и Сельская. Районные комбинаты благоустройства ведут очистку решеток ливнеприемников от песка, веток и листвы, мусора, которые приносит потоком.

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