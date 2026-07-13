На Дону заблокировали более 1,7 тысячи сайтов для продажи запрещенных БАДов

В числе заблокированных — страницы, на которых предлагалась продукция без государственной регистрации, реализуемая под видом пищевых добавок и содержащая нормируемые вещества с превышением установленных уровней. В ведомстве отметили, что приобретать стоит БАДы только с сертификатом. Роспотребнадзор также предупреждает: пищевые добавки применяются только при производстве пищевой продукции на профильных предприятиях.