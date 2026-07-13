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Еще 14 памятников архитектуры Ростовской области включили в список ОКН

Донские памятники архитектуры теперь находятся под охраной государства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в список объектов культурного наследия региона включили 37 памятников архитектуры, 14 из них недавно получили статус ОКН. Об этом сообщает управление информационной политики донского правительства.

В частности, в Ростове-на-Дону защитили доходные дома Штратмана, Егоровой, Дунаянца, Буршиной, Мнацакановой, жилой дом Василенко, Дом торговли.

Также в список вошли здание портового склада Кузьмина, дом сотрудников завода «Теплоприбор», дом «Донбассетьстроя», административное здание армянского магистрата и здание товарной конторы ж/д станции «Ростов-Пристань».

В Азовском районе в реестр ОКН включили артиллерийские дворики 661-й артбатареи Азовской военной флотилии Павло-Очаковского узла обороны, а в хуторе Гусев — памятник на могиле воинов, павших при освобождении хутора в годы Великой Отечественной войны.

Два всех перечисленных объектов утвердили охранные границы. Теперь для каждой из них действуют строгие правила, связанные с сохранением исторического облика.

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