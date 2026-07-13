В Ростовской области в список ОКН включили 14 памятников архитектуры

В Ростовской области расширен реестр объектов культурного наследия: в первом полугодии 2026 года в единый государственный реестр включили 37 архитектурных памятников. Как уточнили в пресс‑службе правительства региона, 14 из них получили статус объектов культурного наследия регионального значения.
Среди новых охраняемых объектов — памятник на могиле воинов, павших при освобождении хутора Гусева в годы Великой Отечественной войны (Чертковский район), а также артиллерийские дворики 661‑й артбатареи Азовской военной флотилии Павло‑Очаковского узла (Азовский район).
Значительную часть списка составили ростовские здания: в реестр вошли доходные дома Г. Э. Штратмана, Б. В. Дунаянца, Т. П. Егоровой, Ф. А. Буршиной и С. Н. Мнацакановой, здание портового склада Н. И. Кузьмина, пятиэтажный жилой дом для сотрудников завода «Теплоприбор» с магазинами на первом этаже, жилой дом «Донбассетьстроя», жилой дом С. Е. Василенко, здание товарной конторы железнодорожной станции «Ростов‑Пристань» общества Юго‑Восточных железных дорог, административное здание армянского магистрата и дом торговли.
В профильном комитете подтвердили, что для всех включённых объектов установлены границы территорий. На этих участках теперь действуют строгие правила хозяйственной и иной деятельности — это необходимо для сохранения исторического облика памятников.