Облсуд утвердил взыскание с майнера 9 млн рублей в пользу «Липецкэнерго»

В конце мая стало известно, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала установить запрет на майнинг криптовалюты в Курской области и Московском регионе до 2032 года. В том же месяце «Ъ» сообщал, что подобное ограничение может быть распространено на всю Объединенную энергетическую систему Центра, в состав которой входят все регионы Черноземья.