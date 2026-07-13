В городе Пошехонье Ярославской области благоустроят набережную реки Соги

Отметим, что за последние несколько лет новый облик получили ряд общественных пространств в Пошехонском округе. Например, в 2024 году специалисты привели в порядок территорию у Центрального Дома культуры в селе Ясная Поляна. В 2025 году был отремонтирован подъезд к причалу в Пошехонье, а в 2026-м ведется строительство детской спортивно-игровой площадки на улице Федоровской в селе Белом.