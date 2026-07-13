В городе Пошехонье Ярославской области благоустроят набережную реки Соги

Набережную реки Соги в городе Пошехонье Ярославской области реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства области — министра строительства и ЖКХ Александра Баланцева.
По его словам, в настоящее время подрядная организация выполнила подготовительные работы и занимается обустройством основания под тротуарную плитку. Построен лестничный подъем на набережную. В планах — укладка бетонных плиточных тротуаров и установка ограждений.
«Пошехонье с каждым годом становится все более уютным, современным и привлекательным для жителей и гостей, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Здесь появляются новые общественные пространства, места для прогулок, отдыха и занятий спортом. Важно, что все проекты связаны между собой и формируют новый облик города».
Отметим, что за последние несколько лет новый облик получили ряд общественных пространств в Пошехонском округе. Например, в 2024 году специалисты привели в порядок территорию у Центрального Дома культуры в селе Ясная Поляна. В 2025 году был отремонтирован подъезд к причалу в Пошехонье, а в 2026-м ведется строительство детской спортивно-игровой площадки на улице Федоровской в селе Белом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.