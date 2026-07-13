В трех районах области сменились руководители отделов полиции

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов представил нового начальника Отдела МВД России по г. Отрадному — подполковника полиции Евгения Евдокимова.
Евгений Васильевич Евдокимов родился в 1981 г. в Отрадном. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 г. в Госнаркоконтроле г. Отрадный. В 2008 г. окончил Московский институт права по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2020 г. Московский финансово-промышленный университет по специальности «Юриспруденция». С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России — начальником полиции ОМВД России по г. Отрадному.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальник полиции полковник полиции Александр Якубенко представил нового начальника Отделения МВД России по Елховскому району — подполковника полиции Николая Зюзина.
Николай Петрович Зюзин родился в 1983 г. в г. Кок-Янгак Ошской области (Кыргызстан). Службу в органах внутренних дел начал в 2006 г. в патрульно-постовой службе по Красноярскому району Самарской области. В 2014 г. окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности «Юриспруденция». С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России — начальником полиции ОМВД России по Кошкинскому району.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев представил нового начальника Отдела МВД России по Волжскому району подполковника полиции Рамиля Хаметова.
Рамиль Ряшитович Хаметов родился в 1988 г. в г. Жуковский Московской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2011 г. в подразделении участковых уполномоченных милиции Волжского района. В 2010 г. окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция». С 2025 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России — начальником полиции ОМВД России по Волжскому району.