В трех районах области сменились руководители отделов полиции

Евгений Васильевич Евдокимов родился в 1981 г. в Отрадном. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 г. в Госнаркоконтроле г. Отрадный. В 2008 г. окончил Московский институт права по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2020 г. Московский финансово-промышленный университет по специальности «Юриспруденция». С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России — начальником полиции ОМВД России по г. Отрадному.