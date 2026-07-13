В Псковской области завершают капремонт моста через реку Олешенку

Ремонтные работы на мосту через реку Олешенку в Псковской области вышли на финальный этап. Сооружение реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Протяженность моста — 26 м. Он расположен на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи — Славковичи — Махновка — Сорокино. На проезжей части и подходах к мосту специалисты уложили новое покрытие, обустроили систему водоотвода.
Отметим, что переправа обеспечивает для местных жителей транспортную связь и удобный подъезд к деревне Осиновичи. Согласно утвержденному графику, полное завершение всех предусмотренных контрактом работ запланировано на август этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.