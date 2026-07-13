Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области завершают капремонт моста через реку Олешенку

На проезжей части и подходах к переправе уже уложили новое покрытие.

Ремонтные работы на мосту через реку Олешенку в Псковской области вышли на финальный этап. Сооружение реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Протяженность моста — 26 м. Он расположен на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи — Славковичи — Махновка — Сорокино. На проезжей части и подходах к мосту специалисты уложили новое покрытие, обустроили систему водоотвода.

Отметим, что переправа обеспечивает для местных жителей транспортную связь и удобный подъезд к деревне Осиновичи. Согласно утвержденному графику, полное завершение всех предусмотренных контрактом работ запланировано на август этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.