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На Среднем Урале открыли памятник героям спецоперации

В свердловском поселке открыли новый мемориал павшим бойцам.

Источник: канал Сергея Самкова

В Свердловской области в поселке Верхняя Синячиха в начале июля торжественно открыли памятник участникам спецоперации. Об этом в своем канале «Уральский городовой» сообщает юрист Сергей Самков.

Гранитный памятник установлен на центральной площади. На обелиске высечен образ военного в экипировке, а также символ Z.

— Особенно трогательным дополнением стал стенд с портретами погибших героев. Жителей поселка, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю малой родины, — сказано в посте.

Новый мемориал расположен около памятника героям Гражданской и Великой отечественной войн.

Напомним, что в Екатеринбурге появится памятник героям СВО. Работу выполнит скульптор Мейрам Баймуханов. Монумент создадут в Санкт — Петербурге, а завершат в уральской столице.