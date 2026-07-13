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Новый порядок нумерации автобусов утвердили в Нижегородской области

Ночные автобусы будут обозначаться номерами из диапазона 450−499 с обязательной буквой «Н» перед цифрами.

В Нижегородской области ввели обновлённую систему нумерации автобусных маршрутов — соответствующее постановление разместили на официальном портале правовой информации. Решение принято региональным правительством.

Теперь распределение номеров будет строиться по чёткому принципу: для городских муниципальных маршрутов предусмотрены номера в диапазоне от 1 до 199, для пригородных — от 200 до 499, а междугородние маршруты получат номера начиная с 500.

Отдельные правила установили для особых категорий транспорта. Ночные автобусы будут обозначаться номерами из диапазона 450−499 с обязательной буквой «Н» перед цифрами. Для маршрутов, где курсируют исключительно электробусы, предусмотрено добавление буквы «Э» перед номером.

Ранее 67 нарушений нашли в автобусах Нижнего Новгорода во время проверки.