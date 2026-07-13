Майга: «Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне»

После успешного дебюта в Лиге PARI с уверенной победы над «Ротором» со счётом 4:2, полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга поделился своими впечатлениями о чемпионате, а также рассказал об интересе со стороны воронежского «Факела».
«Я уже играл в Лиге PARI два года. Знаю, что это непростой чемпионат — в каждом матче много борьбы и единоборств. Многие искусственные поля не очень», — рассказал спортсмен в интервью Metaratings.ru.
Майга также выразил удовлетворение отсутствием системы VAR в лиге. По его словам, это позволяет игре развиваться динамично, без длительных пауз на просмотр эпизодов. В отличие от РПЛ, где судьи часто тратят по пять минут на принятие решений, в Лиге PARI футбол идёт быстрее и более интенсивно.
«Не зря её называют лучшей лигой мира», — добавил он.
При этом Майга отметил, что любой футболист в России мечтает играть на более высоком уровне, в РПЛ, и он не исключение. Так, «Факел» проявляет интерес к его переходу, но окончательное решение зависит от руководства «Нижнего Новгорода».
«Конечно, будет непросто уходить, ведь я провёл в клубе почти пять лет. Нижний Новгород стал для меня родным городом», — сказал хавбек.
Контракт Мамаду Майга с «Нижним Новгородом» рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне РПЛ он провёл 11 матчей за команду, но не отметился результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего малийского полузащитника составляет 700 тысяч евро.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, ФК «Пари НН» снова переименован в ФК «Нижний Новгород» после смены учредителя. Во втором туре «Нижний Новгород» встретится с «КАМАЗом», и этот матч состоится 19 июля (6+).