Майга: «Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне»

Майга также выразил удовлетворение отсутствием системы VAR в лиге. По его словам, это позволяет игре развиваться динамично, без длительных пауз на просмотр эпизодов. В отличие от РПЛ, где судьи часто тратят по пять минут на принятие решений, в Лиге PARI футбол идёт быстрее и более интенсивно.