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Центральную площадь у Святых Врат в Дивееве благоустроят за 248 млн рублей

Центральную площадь у Святых Врат в Дивеевском округе Нижегородской области благоустроят за 248 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Центральную площадь у Святых Врат в Дивеевском округе Нижегородской области благоустроят за 248 млн рублей. Об этом сообщает RosTender.info.

Финансирование на благоустройство выделят из федерального, областного и местного бюджетов. Сейчас объявлен аукцион для поиска подрядчика. Предложения от потенциальных исполнителей принимают до 27 июля.

Победителю торгов предстоит выполнить работы по благоустройству до конца декабря 2027 года. Исполнителю нужно будет обновить тротуары, озеленить территорию, установить скамейки и обустроить освещение.

Напомним, вековой дом в центре Нижнего Новгорода продали на аукционе за 16 млн рублей. Изначальная цена здания 1901 года постройки составляла 7,2 млн рублей.