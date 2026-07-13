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Красноярский край потратит 3,2 млн рублей на пресс-тур для десяти блогеров

Поездка запланирована на 24−30 июля в рамках проекта «Медиаразведка».

Краевой Туристско-информационный центр объявил закупку на организацию пресс-тура для десяти журналистов и блогеров. На это выделено 3,2 миллиона рублей. Поездка запланирована на 24−30 июля в рамках проекта «Медиаразведка», сообщает «Город Прима».

Участникам покажут главные достопримечательности Красноярска и окрестностей: часовню Параскевы Пятницы, фанпарк «Бобровый лог», лестницу на Торгашинский хребет, набережную Дивногорска, смотровую площадку на Николаевской сопке, мемориальный комплекс Астафьева в Овсянке.

Гостей также покатают по Бирюсинскому заливу и Енисею, сводят на Столбы и в баню. Конкретную программу разработает организатор, которого выберут на торгах 22 июля.

Все расходы на питание, воду и транспорт берёт на себя заказчик. Взамен участники до 30 ноября обязаны опубликовать статьи и посты о поездке. Количество подписчиков блогеров во «ВКонтакте» должно превышать 50 тысяч человек.