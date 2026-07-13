Маркетплейсы теряют новых продавцов: бизнес жалуется на высокие комиссии

В компании сообщили, что не фиксируют оттока продавцов. Сейчас с ними работают более 750 тысяч предпринимателей. Всего на трех крупнейших маркетплейсах страны — свыше 1,2 миллиона селлеров. Активный рост партнеров шел с 2018 года, поэтому резкого увеличения их числа площадка и не ожидает.