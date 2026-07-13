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Двоих жителей Ростовской области осудили за госизмену

Ростовский областной суд признал двоих жителей региона виновными в госизмене, совершении диверсии и легализацию преступных доходов (ст. 275, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Один из соучастников также осужден за вовлечение в совершение диверсии иного лица (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Ростовский областной суд признал двоих жителей региона виновными в госизмене, совершении диверсии и легализацию преступных доходов (ст. 275, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Один из соучастников также осужден за вовлечение в совершение диверсии иного лица (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, осужденные подожгли объект транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации За это они получили от представителя иностранного государства деньги, которые в дальнейшем были легализованы.

Осужденным назначено по 16 и 18 лет колонии с ограничением свободы и штрафом. Один осужденный должен отбыть в тюрьме первые два года назначенного наказания, другой — первые три года. Оставшиеся части срока фигуранты проведут в исправительной колонии строго режима.