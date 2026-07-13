Двоих жителей Ростовской области осудили за госизмену

Осужденным назначено по 16 и 18 лет колонии с ограничением свободы и штрафом. Один осужденный должен отбыть в тюрьме первые два года назначенного наказания, другой — первые три года. Оставшиеся части срока фигуранты проведут в исправительной колонии строго режима.