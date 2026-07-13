Киоск «Молочной кухни» открылся в нижегородском парке имени 1 Мая

Киоск «Молочный кухни» начал работать в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.
Теперь продукция доступна не только на молочных раздатках, но и в нижегородских парках. Недавно еще одна точка начала работу в «Швейцарии».
Киоск расположился в зоне фуд-корта рядом с детской площадкой. Для здорового перекуса покупателям предлагают биолакт, кефир, творог, йогурт, напиток из шиповника и другую продукцию.
Юрий Шалабаев добавил, что по итогам июня «Молочная кухня» продала рекордное количество порций кефира и напитка из шиповника. В первый месяц лета нижегородцы купили более 100 тысяч единиц продукции.
Напомним, сметана и тефтели появились на нижегородской молочной кухне.