Во Франции усиливают меры безопасности

13 июля в Париже на дежурство выйдут четыре тысячи полицейских и жандармов, а также две тысячи спасателей. Причина — вечерний концерт на Марсовом поле и фейерверк.
В День взятия Бастилии, 14 июля, в столице и пригородах будут работать семь тысяч полицейских и жандармов. Их главная задача — охрана военного парада на Елисейских полях.
По всей стране во вторник порядок будут обеспечивать 70 тысяч полицейских и жандармов, заявил в воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Франция отмечает День взятия Бастилии 14 июля. Праздник связан с событиями 1789 года, когда во время Великой французской революции парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили заключенных. Сама крепость позже была разрушена. Сегодня на этом месте находится площадь Бастилии.
На день национального праздника выпал полуфинал чемпионата мира по футболу: сборная Франции встретится с командой Испании.