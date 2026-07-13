Во Франции усиливают меры безопасности

Франция отмечает День взятия Бастилии 14 июля. Праздник связан с событиями 1789 года, когда во время Великой французской революции парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили заключенных. Сама крепость позже была разрушена. Сегодня на этом месте находится площадь Бастилии.