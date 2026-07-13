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Во Франции усиливают меры безопасности

Во Франции вводят усиленные меры безопасности в связи с двумя крупными событиями: национальным праздником 14 июля и полуфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании, передает телеканал BFM-TV.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

13 июля в Париже на дежурство выйдут четыре тысячи полицейских и жандармов, а также две тысячи спасателей. Причина — вечерний концерт на Марсовом поле и фейерверк.

В День взятия Бастилии, 14 июля, в столице и пригородах будут работать семь тысяч полицейских и жандармов. Их главная задача — охрана военного парада на Елисейских полях.

По всей стране во вторник порядок будут обеспечивать 70 тысяч полицейских и жандармов, заявил в воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Франция отмечает День взятия Бастилии 14 июля. Праздник связан с событиями 1789 года, когда во время Великой французской революции парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили заключенных. Сама крепость позже была разрушена. Сегодня на этом месте находится площадь Бастилии.

На день национального праздника выпал полуфинал чемпионата мира по футболу: сборная Франции встретится с командой Испании.

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