Москва начала подготовку к празднованию Дня города

Власти Москвы приступили к подготовке празднования Дня города, который в этом году пройдет 5 и 6 сентября.
Традиционно основные мероприятия пройдут не только в историческом центре столицы, но и в округах. Праздничные площадки планируется организовать в парках, общественных пространствах, учреждениях культуры и на пешеходных улицах. Такой формат позволяет сделать программу доступной для жителей разных районов Москвы.
В программу Дня города, как ожидается, войдут концерты, театральные постановки, фестивали, выставочные проекты, спортивные мероприятия и семейные активности. Особое внимание традиционно уделяется бесплатным событиям, которые ежегодно собирают сотни тысяч посетителей.
Подготовка к празднику включает не только формирование культурной программы, но и комплекс организационных мероприятий. Городским службам предстоит обеспечить оформление площадок, работу транспорта, безопасность и координацию мероприятий, которые пройдут одновременно в разных частях столицы.
За последние годы День города стал одним из крупнейших городских событий в России. Благодаря распределению праздничных площадок по всему мегаполису жители могут принять участие в мероприятиях рядом с домом, а гости столицы — познакомиться с культурной и общественной жизнью Москвы сразу в нескольких районах.
Подробную программу празднования город представит ближе к началу сентября.