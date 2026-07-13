Москва начала подготовку к празднованию Дня города

За последние годы День города стал одним из крупнейших городских событий в России. Благодаря распределению праздничных площадок по всему мегаполису жители могут принять участие в мероприятиях рядом с домом, а гости столицы — познакомиться с культурной и общественной жизнью Москвы сразу в нескольких районах.