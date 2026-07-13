Двух нижегородцев будут судить за хищение железнодорожных колесных пар

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением колесных пар железнодорожных вагонов. Перед судом предстанут двое руководителей коммерческих предприятий, работающих в сфере железнодорожных перевозок, сообщили УТ МВД России по ПФО.
По версии следствия, с января 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемые организовали схему хищения колесных пар с территории вагоноремонтного предприятия в Нижегородской области. Детали снимали с вагонов и оформляли как непригодные к эксплуатации.
Чтобы скрыть преступную схему, один из фигурантов при оформлении документов намеренно занижал технические характеристики колесных пар. Это позволяло признать их браком и получить согласие собственника на ремонт. После обработки детали фактически становились пригодными к эксплуатации, однако их продавали другой коммерческой организации по заниженной цене. В дальнейшем колесные пары реализовывались третьим лицам уже по рыночной стоимости, а полученную прибыль сообщники делили между собой.
По данным следствия, таким способом было реализовано 426 колесных пар. Общий ущерб транспортной организации превысил 30 млн рублей.
Во время расследования транспортные полицейские обнаружили похищенные детали под вагонами-цистернами у других собственников. Проверка показала, что колесные пары были исправны и полностью пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Уголовное дело, возбужденное по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
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