Двух нижегородцев будут судить за хищение железнодорожных колесных пар

Чтобы скрыть преступную схему, один из фигурантов при оформлении документов намеренно занижал технические характеристики колесных пар. Это позволяло признать их браком и получить согласие собственника на ремонт. После обработки детали фактически становились пригодными к эксплуатации, однако их продавали другой коммерческой организации по заниженной цене. В дальнейшем колесные пары реализовывались третьим лицам уже по рыночной стоимости, а полученную прибыль сообщники делили между собой.