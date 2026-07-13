Калининградец Александр Миронов выиграл первенство России по лёгкой атлетике

Калининградские девушки на этих дистанциях остались без медалей. А вот Антон Данилин порадовал на 800 метрах: с результатом 1:53,28 он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. На всероссийских соревнованиях среди юношей до 18 лет Дмитрий Спиридонов занял третье место на 200 метрах.