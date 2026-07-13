Калининградец Александр Миронов выиграл первенство России по лёгкой атлетике

23 лет и всероссийские соревнования среди спортсменов до 18 лет. Калининградский атлет Александр Миронов стал победителем в беге на 100 и 200 метров.
В квалификации на 100 метров Александр показал лучшее время среди 47 участников — 10,58 секунды. В полуфинале улучшил результат до 10,46 секунды, а в финале был быстрее всех — 10,33 секунды. Вторым финишировал Андрей Сапожников из Алтайского края, третьим — Иван Афонин из Подмосковья.
На дистанции 200 метров стартовали 62 атлета. В предварительном забеге Миронов показал 21,3 секунды, а в финале установил личный рекорд сезона — 20,81 секунды. До его же зимнего рекорда страны (20,72 секунды) не хватило совсем немного.
Калининградские девушки на этих дистанциях остались без медалей. А вот Антон Данилин порадовал на 800 метрах: с результатом 1:53,28 он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. На всероссийских соревнованиях среди юношей до 18 лет Дмитрий Спиридонов занял третье место на 200 метрах.
Теперь калининградцев ждёт главный старт сезона — чемпионат России в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.