Нижегородский автозавод расширил робопарк окрасочного производства

Горьковский автомобильный завод из Нижнего Новгорода пополнил окрасочное производство новыми роботами. Работа велась в поддержку национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Как и человек, робот “упакован” в защитный “костюм”, который предохраняет механизмы и электронику от попадания краски. Теперь эти машины работают там, где еще недавно трудились маляры с пульверизаторами», — рассказал инициатор проекта по роботизации процесса, управляющий окрасочным производством (ОП) Горьковского автозавода Дмитрий Веремеев.
К реализации проекта по внедрению более умных и умелых машин на заводе приступили в 2025 году, а уже летом 2026 года роботы начали выполнять производственные задачи повышенной сложности. На линии нанесения эмали установлены четыре новых умных помощника, по два с каждой стороны конвейера. Прежде чем приступить к окраске, они самостоятельно открывают капоты и двери у будущих автомобилей, а после окончания операций закрывают их.
«Чтобы “научить” наших автоматизированных помощников это делать, пришлось проявить смекалку и добавить дополнительную, седьмую ось для четырех роботов. Такое решение позволило им сопровождать кузова и кабины начиная с момента их прибытия на линию нанесения эмали. Как только роботы “встречают” кузов, запускается алгоритм действий», — пояснил начальник отдела технической наладки окрасочного оборудования Сергей Гармасев.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.