Нижегородский автозавод расширил робопарк окрасочного производства

К реализации проекта по внедрению более умных и умелых машин на заводе приступили в 2025 году, а уже летом 2026 года роботы начали выполнять производственные задачи повышенной сложности. На линии нанесения эмали установлены четыре новых умных помощника, по два с каждой стороны конвейера. Прежде чем приступить к окраске, они самостоятельно открывают капоты и двери у будущих автомобилей, а после окончания операций закрывают их.