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В Калининграде подростки получили по пять лет за фото вышек

В Калининграде подростки, фотографировавшие сотовые вышки, получили по пять лет.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Двое подростков в Калининградской области получили по пять лет колонии за фотографии и передачу кураторам координат сотовых вышек, военкомата и других объектов, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер вели переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации, деятельность которой признана запрещенной на территории РФ. Они фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске, получив 25 тысяч рублей в криптовалюте.

«Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении областного СУСК на платформе «Макс».

Уточняется, что 16-ти и 17-летний подростки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Преступление выявлено УФСБ России по Калининградской области.

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