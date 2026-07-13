В Калининграде подростки получили по пять лет за фото вышек

Следствием и судом установлено, что в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер вели переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации, деятельность которой признана запрещенной на территории РФ. Они фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске, получив 25 тысяч рублей в криптовалюте.