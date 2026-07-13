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«ОКБМ Африкантов» за три года снизило вредные выбросы на 12 тонн

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» («ОКБМ Африкантов», входит в ГК «Росатом») в Нижнем Новгороде за 2023−2025 годы снизило валовые выбросы загрязняющих веществ на 12,25 т или 17%. Значительный вклад в улучшение экологии внесли 16 новых газоочистных установок, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Коммерсантъ

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» («ОКБМ Африкантов», входит в ГК «Росатом») в Нижнем Новгороде за 2023−2025 годы снизило валовые выбросы загрязняющих веществ на 12,25 т или 17%. Значительный вклад в улучшение экологии внесли 16 новых газоочистных установок, сообщили в пресс-службе компании.

Указанный объем выбросов, по подсчетам предприятия, эквивалентен загрязнениям от 350 легковых автомобилей.

Также важным шагом для улучшения экологической обстановки стал отказ от мазута в 2025 году, добавили в пресс-службе ОКБМ.