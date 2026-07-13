Выяснилось, как будут отдыхать воронежские школьники в новом учебном году

Так, в 2026/2027 учебном году осенние каникулы запланированы на период с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля. Дополнительные каникулы для первоклассников рекомендуется провести с 15 по 21 февраля.