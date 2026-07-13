Красноярцам объяснили, чем полезен укроп и кому он может навредить

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, чем полезен укроп и кому стоит есть его осторожно.
В свежем укропе содержатся витамины C, PP, P, E, B1, B2, B6, бета-каротин и фолиевая кислота. Также в нем есть калий, марганец, медь, цинк, кальций, фосфор, железо и другие биологически активные вещества. В 100 граммах свежего укропа содержится 43 калории, 3 грамма белка, 1 грамм жира и 7 граммов углеводов, в том числе пищевые волокна.
Укроп помогает восполнить нехватку витаминов и микроэлементов, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, стимулирует выведение желчи, помогает работе кишечника и уменьшает метеоризм. Также он обладает мочегонным эффектом и поддерживает иммунитет за счет антиоксидантных свойств.
При этом специалисты напоминают, что чрезмерно увлекаться укропом не стоит. В больших количествах он может вызвать временное ухудшение зрения, головокружение и упадок сил. Укроп нежелательно употреблять людям с гипотонией и индивидуальной непереносимостью. Беременным женщинам также не советуют есть его в большом количестве.