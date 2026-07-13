Красноярцам объяснили, чем полезен укроп и кому он может навредить

При этом специалисты напоминают, что чрезмерно увлекаться укропом не стоит. В больших количествах он может вызвать временное ухудшение зрения, головокружение и упадок сил. Укроп нежелательно употреблять людям с гипотонией и индивидуальной непереносимостью. Беременным женщинам также не советуют есть его в большом количестве.