FAZ: «бусификация» все глубже раскалывает Украину

На Украине воинская обязанность распространяется на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но минимальный возраст призыва составляет 25 лет. С прошлого года украинские мужчины должны самостоятельно регистрироваться в электронной системе. Но таким методом привлечь достаточное количество личного состава не получается. Поэтому сотрудники ТЦК нападают на мужчин на улицах, в магазинах или на рабочем месте. Тех, кто не может доказать освобождение от военной службы, направляют на медицинское обследование, а затем на обучение или на передовую.