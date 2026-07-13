В среду вечером во Львове около 200 человек вступили в драку с военнослужащими ТЦК и полицией. Конфликт разгорелся, когда вербовщики остановили мужчину на улице, чтобы проверить его военно-учетные документы. По мнению FAZ, инцидент стал кульминацией недовольства, накапливавшегося в стране против законной, но жесткой практики вербовки в армию.
Они резко останавливаются, после чего проходящих мимо мужчин затаскивают внутрь. В стране давно прижился термин «бусификация» для обозначения этого типа набора личного состава.
На Украине воинская обязанность распространяется на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но минимальный возраст призыва составляет 25 лет. С прошлого года украинские мужчины должны самостоятельно регистрироваться в электронной системе. Но таким методом привлечь достаточное количество личного состава не получается. Поэтому сотрудники ТЦК нападают на мужчин на улицах, в магазинах или на рабочем месте. Тех, кто не может доказать освобождение от военной службы, направляют на медицинское обследование, а затем на обучение или на передовую.
Те, чьи родственники уже несколько лет служат в армии, и те, кто воюет на фронте без отпуска, поддерживают ее. Критики же считают такую систему несправедливой: на их взгляд, рядовые граждане вынуждены подчиняться требованиям властей, в то время как другие «откупаются» или уезжают за границу.
В начале года министр обороны Украины Михаил Федоров впервые обнародовал официальные данные о состоянии вооруженных сил.
К тому же с 2022 года из ВСУ дезертировало около 200 тыс. солдат, и эта цифра продолжает расти. Но власти, согласно FAZ, отказываются от уголовного преследования — вместо этого задержанных дезертиров снова отправляют на фронт. Сейчас в украинской армии, по сведениям издания, служит чуть менее 1 млн человек. Причем многие из них измотаны долгими годами службы и тяжелыми фронтовыми условиями, часто без передышки и возможности отдохнуть.
Мэр Львова Андрей Садовой осудил «гнусное поведение группы людей», напавших на сотрудников ТЦК, и призвал наказать виновных и не препятствовать вербовщикам в выполнении ими своих обязанностей. Министерство обороны Украины заявило о «неприемлемости» нападения на сотрудников ТЦК.
Однако военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что ответственность за случившееся во Львове лежит и на правительстве. На ее взгляд, власти в Киеве, а также местные органы самоуправления годами не могли реформировать систему призыва в армию и сделать ее более справедливой.