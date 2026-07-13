За неделю в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали 5 человек

Управление Госавтоинспекции Калининградской области подвело итоги аварийности за прошедшую неделю. За семь дней зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В них пострадали 5 человек, включая одного ребёнка. Самой распространённой аварией стал наезд на пешехода. Также зафиксированы столкновение, наезд на препятствие и наезд на лицо, использующее средство индивидуальной мобильности (СИМ)….