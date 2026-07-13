В колодце частного дома в Калининграде три дня пролежал труп мужчины

Как мужчина попал в колодец, выясняет региональный СКР, проводится проверка. По предварительным данным, видимых телесных повреждений у него нет, смерть могла наступить от утопления. Для установления точной причины случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.