В Курской области сложнее всего накопить на вторичное жилье в Черноземье

Возглавляют рейтинг по доступности жилья Мурманская область (два года и один месяц накоплений, снижение за год — на 2,5 месяца, средняя цена квартиры — 4,9 млн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (два года и один месяц, без изменений с мая 2025-го, 5,8 млн руб.) и Ненецкий автономный округ (два года и один месяц, без изменений, 6,4 млн руб.). Замыкают — Республика Крым (85-е место, 13 лет и шесть месяцев накоплений, рост за год — 1,7 года, средняя цена квартиры — 10,6 млн руб.), Севастополь (84-е место, 13 лет и один месяц, рост — два года и 2,5 месяца, 10,9 млн руб.) и Республика Дагестан (83-е место, 12 лет и один месяц, рост — два года и пять месяцев, 5,6 млн руб.).