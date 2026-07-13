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Из-за неисправного холодильника сгорел деревянный дом в хуторе под Волгоградом

В Волгоградской области пожарные потушили возгорание на 150 квадратах.

Источник: Комсомольская правда

В Урюпинском районе Волгоградской области пожар уничтожил деревянный дом. Причиной возгорания стал обычный холодильник, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне в хуторе Лучновский. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил деревянное строение. Пожарные ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Оказалось, что пожар начался из-за аварийного режима работы холодильника. Бытовая техника не выдержала нагрузки и загорелась, а огонь быстро перекинулся на деревянные конструкции дома.

При первых признаках возгорания необходимо немедленно звонить по номеру 101 или 112. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь и имущество.

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