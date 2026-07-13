Как солнечный свет повышает риск катаракты, объяснил офтальмолог

Как пояснила Казанцева, качественные линзы блокируют до 99−100% UVA и UVB, а простое затемнение без УФ-фильтра может быть опаснее его отсутствия: зрачок расширяется, и в глаз попадает больше вредного излучения. При покупке очков важно обращать внимание на наличие маркировки UV400, качество линз (без искажений и дефектов) и достаточный размер оправы для боковой защиты, добавила врач.