Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Овчинников скончался в Дзержинске

Мирный труд ветерана был не менее значим, чем его боевой путь. После войны Юрий Васильевич многие годы работал в филиале ГосНИИОХТа и ушёл на пенсию лишь в 1990 году. Не желая останавливаться на достигнутом, он основал научно‑производственное предприятие «Композит» и руководил им вплоть до 2005 года. Его профессиональный опыт и целеустремлённость заметно укрепили научный авторитет Дзержинска.