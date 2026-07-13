Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Овчинников скончался в Дзержинске

12 июля не стало Юрия Васильевича Овчинникова — Почётного гражданина города и ветерана Великой Отечественной войны. Об этой утрате сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
Жизненный путь Юрия Васильевича — яркий пример самоотверженного служения Родине. Как рассказал глава города, в 1942 году юноша, едва отпраздновав своё шестнадцатилетие, ушёл на фронт — он хотел отомстить за отца, погибшего на войне. Позже Овчинников окончил танковое училище, а с 1945 года, будучи командиром танка Т‑34, сражался на Западной Украине. Демобилизовался ветеран в 1947 году.
Михаил Клинков особо подчеркнул, что Юрий Васильевич с ранней юности осознанно нёс бремя ответственности за судьбу страны — и этот внутренний стержень сохранился в нём на всю жизнь.
Мирный труд ветерана был не менее значим, чем его боевой путь. После войны Юрий Васильевич многие годы работал в филиале ГосНИИОХТа и ушёл на пенсию лишь в 1990 году. Не желая останавливаться на достигнутом, он основал научно‑производственное предприятие «Композит» и руководил им вплоть до 2005 года. Его профессиональный опыт и целеустремлённость заметно укрепили научный авторитет Дзержинска.
Звание Почётного гражданина Дзержинска стало выражением глубокой признательности горожанам за ратный подвиг и многолетний созидательный труд Юрия Васильевича. По словам мэра, до последних дней ветеран оставался для окружающих источником света и мудрости.
Глава города назвал уход Юрия Васильевича тяжёлой, невосполнимой потерей для всего Дзержинска и выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
Прощание с Юрием Васильевичем Овчинниковым пройдёт 14 июля с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Свердлова, 93.
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