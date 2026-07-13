«Калининградтеплосети» разрешили вырубить деревья в Ландшафтном парке на Ботанической

Администрация Калининграда выдала МП «Калининградтеплосеть» порубочный билет на вырубку 18 деревьев на территории ландшафтного парка на ул. Ботанической. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации.
Работы планируется провести на участке с кадастровым номером 39:15:132319:6 в границах охранной зоны тепловой сети. Согласно порубочному билету, предприятию разрешено снести 18 деревьев, вырубить 45 кустарников и 31,47 погонного метра живой изгороди, а также уничтожить 1077 кв. м газона. Кроме того, предусмотрены пересадка двух елей и обрезка двух деревьев.
Как следует из проекта компенсационного озеленения, вырубка связана с реконструкцией тепловой магистрали № 3 ТЭЦ-1, проходящей от улицы Генерала Галицкого до улицы Бесселя. Зеленые насаждения расположены на территории Ландшафтного парка, который находится в ведении Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.
Согласно перечетной ведомости, под вырубку попали остролистные клены, ложноплатановые клены, промежуточные рябины, вязы шершавых, береза повислая, конский каштан, яблоня домашняя, ель колючая, войлочная вишня и японский багрянник. Также планируется удалить кустарники различных пород, в том числе рябинник рябинолистный, дерен белый, розы, бузину и снежноягодник.
Компенсационное озеленение также планируется выполнить на территории Ландшафтного парка на ул. Ботанической, 2. Проект предусматривает высадку 17 деревьев, 89 кустарников, устройство 315 погонных метров живой изгороди и восстановление газона на площади 1077 кв. м.
В частности, планируется посадить дубы нескольких видов, бук пурпурнолистный, плакучие яблони, магнолии, сербскую ель, тис ягодный и ель колючую. Среди кустарников предусмотрены барбарис, гибискус, кольквиция, спирея и пузыреплодник. Компенсационное озеленение должно быть выполнено до октября 2027 года, а срок действия порубочного билета установлен до 10 июля 2027 года.