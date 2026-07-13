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«Калининградтеплосети» разрешили вырубить деревья в Ландшафтном парке на Ботанической

Вырубка связана с реконструкцией тепловой магистрали № 3 ТЭЦ-1.

Администрация Калининграда выдала МП «Калининградтеплосеть» порубочный билет на вырубку 18 деревьев на территории ландшафтного парка на ул. Ботанической. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации.

Работы планируется провести на участке с кадастровым номером 39:15:132319:6 в границах охранной зоны тепловой сети. Согласно порубочному билету, предприятию разрешено снести 18 деревьев, вырубить 45 кустарников и 31,47 погонного метра живой изгороди, а также уничтожить 1077 кв. м газона. Кроме того, предусмотрены пересадка двух елей и обрезка двух деревьев.

Как следует из проекта компенсационного озеленения, вырубка связана с реконструкцией тепловой магистрали № 3 ТЭЦ-1, проходящей от улицы Генерала Галицкого до улицы Бесселя. Зеленые насаждения расположены на территории Ландшафтного парка, который находится в ведении Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.

Согласно перечетной ведомости, под вырубку попали остролистные клены, ложноплатановые клены, промежуточные рябины, вязы шершавых, береза повислая, конский каштан, яблоня домашняя, ель колючая, войлочная вишня и японский багрянник. Также планируется удалить кустарники различных пород, в том числе рябинник рябинолистный, дерен белый, розы, бузину и снежноягодник.

Компенсационное озеленение также планируется выполнить на территории Ландшафтного парка на ул. Ботанической, 2. Проект предусматривает высадку 17 деревьев, 89 кустарников, устройство 315 погонных метров живой изгороди и восстановление газона на площади 1077 кв. м.

В частности, планируется посадить дубы нескольких видов, бук пурпурнолистный, плакучие яблони, магнолии, сербскую ель, тис ягодный и ель колючую. Среди кустарников предусмотрены барбарис, гибискус, кольквиция, спирея и пузыреплодник. Компенсационное озеленение должно быть выполнено до октября 2027 года, а срок действия порубочного билета установлен до 10 июля 2027 года.

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