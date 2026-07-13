«Калининградтеплосети» разрешили вырубить деревья в Ландшафтном парке на Ботанической

Работы планируется провести на участке с кадастровым номером 39:15:132319:6 в границах охранной зоны тепловой сети. Согласно порубочному билету, предприятию разрешено снести 18 деревьев, вырубить 45 кустарников и 31,47 погонного метра живой изгороди, а также уничтожить 1077 кв. м газона. Кроме того, предусмотрены пересадка двух елей и обрезка двух деревьев.