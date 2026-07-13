НВ АЭС рассказала, как связаны творчество и атомная энергетика

«В основу легла идея творчески переосмыслить визуальную эстетику атомной станции. Получились невероятно душевные вещи — шапки, варежки и шарфы, вдохновленные образами градирен, их силуэтами и фактурой пара. Так мы продемонстрировали связь поколений и то, что проект нововоронежских энергоблоков прочно вошел в моду как в России, так и за рубежом», — пояснила Дарья Леднева.