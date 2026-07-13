НВ АЭС рассказала, как связаны творчество и атомная энергетика

Нововоронежская АЭС в третий раз стала гостем XVII молодежного форума «Молгород» (12+), посвятив программу 10-летию энергоблока № 6 с ВВЭР-1200.
Более 200 молодых участников второй смены регионального молодёжного форума «Молгород» собрались на площадке Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), проходившей с 8 по 11 июля этого года.
Специалисты АЭС подготовили особую программу, объединившую современные атомные технологии и творчество. Ключевой темой встречи стал 10-летний юбилей энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200 — первого в мире энергоблока поколения «3+».
В качестве спикеров были приглашены эксперты, поделившиеся с молодежью живыми историями успеха в медиасфере и социальной инженерии. На примере интервью с директором предприятия Владимиром Поваровым были раскрыты секреты создания качественного телевизионного контента и поделилась личными лайфхаками подготовки к эфирам.
Особым гостем площадки стала Дарья Леднева, основатель социального проекта «От Ба», объединяющего более ста мастериц из 35 регионов России. Она презентовала уникальную коллаборацию — лимитированную коллекцию вязаных изделий, дизайн которых был вдохновлен технологиями и визуальными элементами атомной станции.
«В основу легла идея творчески переосмыслить визуальную эстетику атомной станции. Получились невероятно душевные вещи — шапки, варежки и шарфы, вдохновленные образами градирен, их силуэтами и фактурой пара. Так мы продемонстрировали связь поколений и то, что проект нововоронежских энергоблоков прочно вошел в моду как в России, так и за рубежом», — пояснила Дарья Леднева.
Одна из мастериц проекта Елена Бруданина провела мастер-класс, где научила всех желающих создавать трендовые сувениры на атомную тематику. Большим спросом пользовались, к примеру, брелоки в форме градирен. Завершилась работа секции викториной «ВВЭР в моде». Самые эрудированные участники, ответившие на вопросы о технологиях энергоблока № 6, получили «тёплые» подарки: варежки, авоськи, шарфы, связанные в рамках социального проекта, и рюкзаки с юбилейной символикой.
Форум «Молгород» в очередной раз подтвердил статус эффективной площадки для прямого диалога между представителями инновационных предприятий региона и инициативной молодежью.