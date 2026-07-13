Пермские ученые рассказали о скрытой угрозе средства для отбеливания зубов

Прежде чем использовать полоски, необходима консультация стоматолога. При соблюдении курса важно не превышать время, выбирать продукцию с концентрацией перекиси до 6% и защищать эмаль пастой с кальцием. Недопустимо попадание геля на десны, после процедуры рекомендуется воздержаться от еды и питья на два часа, а также исключить красящие продукты. Полный отказ от средства показан при кариесе, повреждениях, тонкой эмали, чувствительности, воспалениях, а также в период беременности. Специалист подчеркивает, что осветляющие полоски — это медицинский продукт с агрессивным составом, и его использование оправдано лишь после врачебного одобрения и строгого следования инструкции. Натуральный и крепкий цвет зубов всегда предпочтительнее искусственной хрупкой белизны.