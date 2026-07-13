Дорога уходит в зиму

Подрядчик с 2023 года неоднократно писал ГУАД письма, в которых информировал заказчика о сложностях и заявлял о приостановке работ на объекте. На момент подачи иска в мае 2025 года неотработанный компанией аванс оценивался в 526,9 млн руб. При этом в 2022—2024 годах компания получила по контракту с ГУАД более 2 млрд руб. в виде аванса. В 2024—2025 годах аванс гасили в размере 75−100% вразрез с положениями контракта в рамках дополнительных соглашений, позднее был установлен график погашения 100% аванса до декабря 2025 года. Истец утверждал, что ни из контракта, ни из дополнительных соглашений не следует, что императивные сроки погашения авансовых платежей были установлены. Из карточки контракта следует, что сейчас он исполнен на 1,6 млрд руб. из 2,8 млрд руб., фактически работы оплачены на 2 млрд руб.