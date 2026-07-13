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В России обновили ГОСТы на красную икру

В России обновили ГОСТы на зернистую лососевую икру. Новые стандарты вступят в силу 1 июня 2027 года, но производители смогут применять их досрочно.

В России обновили ГОСТы на зернистую лососевую икру. Новые стандарты вступят в силу 1 июня 2027 года, но производители смогут применять их досрочно. Об этом сообщили в Росстандарте.

Изменения нужны для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. В ведомстве отметили, что новые требования должны снизить риски подделок при производстве и продаже икры. Один из ГОСТов касается икры в транспортной упаковке, которую потом фасуют в банки или другую потребительскую тару. В нем обновили требования к внешнему виду, вкусу, запаху и другим свойствам продукта.

«Современные стандарты на рыбную продукцию позволяют сформировать единые подходы к оценке качества, повысить эффективность лабораторного контроля и создать дополнительные механизмы защиты рынка от фальсифицированной продукции», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Для икры первого сорта теперь будут проверять наличие жидкости после размораживания. Это поможет выявлять нарушения технологии посола. Также ввели обязательный контроль температуры замороженной продукции и уточнили правила расчета консервантов. Другой ГОСТ касается икры в банках. В нем указано, что сырьем может быть только икра, полученная из живой или свежей рыбы. Также установили норму соли: от 3 до 6% для икры первого сорта и от 3 до 7% для второго.

(Фото: magnific.com).