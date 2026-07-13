В России обновили ГОСТы на красную икру

Для икры первого сорта теперь будут проверять наличие жидкости после размораживания. Это поможет выявлять нарушения технологии посола. Также ввели обязательный контроль температуры замороженной продукции и уточнили правила расчета консервантов. Другой ГОСТ касается икры в банках. В нем указано, что сырьем может быть только икра, полученная из живой или свежей рыбы. Также установили норму соли: от 3 до 6% для икры первого сорта и от 3 до 7% для второго.