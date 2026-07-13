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СКР расследует обстоятельства ДТП в Перми с участием трамвая и автобуса

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров в результате ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров в результате ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло 13 июля 2026 года. На бульваре Гагарина столкнулись автобус 36-го маршрута и трамвай 7-го маршрута. В результате двое пассажиров получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.