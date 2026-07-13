Фестиваль «Раменье-Опера» под Воронежем будет посвящен музыкальным увлечениям владельцев рамонского замка

А до этого в Верхнем парке можно посетить бесплатную фестивальную программу, которая начнется с 16.00. Посетителей ждут экскурсии по дворцу и парку, мастер-классы от Детского музейного центра, дворянские игры XIX века, уроки исторического танца, выступления уличного театра, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, фотозоны. Финалом дневной программы станет красочное дефиле в исторических костюмах и вокальный концерт ведущих солистов театра.