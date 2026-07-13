Нижегородская область вошла в число самых аварийных регионов России

Нижегородская область вошла в число регионов России с самым высоким количеством дорожно-транспортных происшествий по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1 815 аварий, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Кроме того, область заняла седьмое место в стране по числу ДТП с участием детей-пассажиров, сообщает исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные ГИБДД.