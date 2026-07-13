В лагерях Смоленской области за июнь отдохнули около 12 тысяч детей

Для детей были организованы профильные смены. Так, в оздоровительном центре «Голоевка» Рославльского муниципального округа прошла смена «Содружество Орлят России». С 16 по 29 июня она объединила 50 участников со всей области. Программа была нацелена на формирование социально значимых ценностей, таких как патриотизм, командная работа, семья, забота о здоровье и природе, а также стремление к познанию.