В лагерях Смоленской области за июнь отдохнули около 12 тысяч детей

Почти 12 тыс. ребят отдохнули в лагерях Смоленской области в первый месяц лета, сообщили в пресс-службе правительства региона. Создание условий для активного детского отдыха соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
На территории области в июне работали 185 организаций отдыха и оздоровления детей: 173 лагеря дневного пребывания на базе школ, 10 стационарных лагерей и два палаточных.
Для детей были организованы профильные смены. Так, в оздоровительном центре «Голоевка» Рославльского муниципального округа прошла смена «Содружество Орлят России». С 16 по 29 июня она объединила 50 участников со всей области. Программа была нацелена на формирование социально значимых ценностей, таких как патриотизм, командная работа, семья, забота о здоровье и природе, а также стремление к познанию.
В лагере «Дугино-Феникс» в Сычевском муниципальном округе проходят восемь тематических смен — творческие, патриотические и спортивные. В «Прудке» в Шумячском муниципальном округе более 200 ребят раскрывают свои таланты в рисовании, музыке и танцах. В детском лагере «Смена» в Красном Бору работают бассейн, площадки для волейбола, баскетбола, мини-гольфа.
Кроме того, по всему региону организованы различные формы летнего отдыха: спортивные мероприятия, походы, экскурсии, игры на дворовых площадках, фестивали и акции. За июнь их посетили более 34 тыс. детей. Смены в лагерях продлятся до конца августа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.