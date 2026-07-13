О запрете прикармливать бродячих собак напомнили волгоградцам

Подать заявку на отлов бродячих собак круглосуточно можно в единой дежурно-диспетчерской службе — 8 (8442)95−95−81. С 8.00 до 17.00 можно позвонить также в МБУ «Северное» — 8 (8442)56−11−49. Еще один способ — написать на электронный адрес otlov34@yandex.ru с указанием адреса и телефона заявителя, а также точного места обитания собак и их количества.