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О запрете прикармливать бродячих собак напомнили волгоградцам

В мэрии рассказали, как уменьшить число нападений собак на людей.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Волгограда напомнили о запрете прикармливать бродячих собак и дали советы, как избежать нападений стаи псов и своевременно изолировать животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию.

Департамент городского хозяйства напомнил, что в Волгоградской области запрещено прикармливать бродячих животных в парках, скверах, прогулочных зонах, около социальных объектов и жилых домов.

— Прикармливание животных без владельцев в местах общего пользования приводит к скоплению особей в стаи вблизи многоквартирных домов и социальных объектов. Это может спровоцировать агрессивное поведение по отношению к людям, животным и имуществу, — комментируют чиновники.

Также не допустимо жестокое обращение с животными, нельзя провоцировать бездомных псов на агрессию и укрывать их от службы отлова.

Подать заявку на отлов бродячих собак круглосуточно можно в единой дежурно-диспетчерской службе — 8 (8442)95−95−81. С 8.00 до 17.00 можно позвонить также в МБУ «Северное» — 8 (8442)56−11−49. Еще один способ — написать на электронный адрес otlov34@yandex.ru с указанием адреса и телефона заявителя, а также точного места обитания собак и их количества.