Психолог объяснила, почему безделье полезно для работы мозга

«Важно легализовать лень официально. Ввести в свое расписание технику “запланированного безделья”. Выделите два часа в неделю, лучше в один и тот же день и время, и объявите их священными. В эти два часа вы не работаете, не убираете, не проверяете почту, не листаете соцсети, не читаете книги по саморазвитию, не делаете зарядку. Вы делаете ровно ничего. Спите, смотрите в потолок, сидите на балконе, гуляете по парку без маршрута. Главное — никакой продуктивной деятельности. Никакого “полезного” контента», — заключила психолог.